Fondi per gli immigrati | prefetto indagato

Cooperative, appalti e accoglienza dei migranti. Sono i classici elementi di un copione che troppo spesso ritorna nelle indagini delle Procure di tutta Italia. E che da settimane sta scuotendo la Prefettura di Rieti finita al centro di un’inchiesta della guardia di finanza coordinata dalla Eppo, la Procura europea di Roma che si occupa dei reati che danneggiano gli interessi finanziari dell’Ue. Come potrebbe essere in questo caso visto che in ballo ci sono fondi europei per circa 2 milioni di euro destinati all’accoglienza di migranti e richiedenti asilo. Soldi finiti a due cooperative del Reatino che però, nell’ipotesi degli inquirenti, non avrebbero avuto i requisiti per riceverli. 🔗 Leggi su Laverita.info

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