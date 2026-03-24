A fine marzo, nel centro storico di una località del Lazio, si svolgerà il Fondi Beach Festival, un evento di due giorni che porterà un clima estivo. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, offrendo un’anticipazione della stagione calda. L’evento prevede attività e intrattenimenti legati al mare e alla spiaggia, attirando visitatori e residenti interessati a vivere un assaggio di estate.

Con l’arrivo della bella stagione si inizia a progettare le vacanze e ad attendere l’estate e un comune pontino lo fa in maniera concreta organizzato il Fondi Beach Festival. I visitatori potranno conoscere l’offerta balneare di Fondi, incontrare direttamente gli operatori, scoprire servizi, promozioni e novità e vivere un’anteprima dell’atmosfera estiva. A fare da cornice musica, spettacoli, intrattenimento, animazione, beach food e degustazioni che trasformeranno la due giorni in un grande evento da vivere e da gustare. Durante entrambe le giornate saranno presenti stand enogastronomici e sarà possibile degustare le proposte di beach food a cura delle attività aderenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Fondi Beach Festival: a fine marzo arrivano due giorni d’estate nel centro storico

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