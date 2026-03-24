Fondi alla polizia locale nel Comasco | 13 comuni finanziati con oltre 432mila euro il dettaglio

In provincia di Como, tredici comuni hanno ricevuto un finanziamento regionale di oltre 432mila euro destinato alle forze di polizia locale. I fondi sono stati assegnati per migliorare le dotazioni e il controllo del territorio nei rispettivi territori comunali. Questa misura mira a potenziare le attività di sicurezza urbana e a sostenere le municipali nelle loro funzioni quotidiane.

Un investimento concreto sulla sicurezza urbana in provincia di Como. Regione Lombardia ha finanziato 13 Comuni capofila per un totale di oltre 432mila euro, risorse destinate a rafforzare le dotazioni delle polizie locali e il controllo del territorio. “Si tratta di risorse concrete che consentiranno agli enti locali di rafforzare in modo significativo le proprie capacità operative”, aggiunge Dotti. “Questo bando rappresenta un segnale chiaro: la sicurezza dei cittadini è una priorità”. Il finanziamento rientra nel piano regionale per il potenziamento della sicurezza urbana e della protezione del territorio, con interventi mirati a supportare le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Polizia locale 4.0, fondi regionali: anche Frosinone tra i Comuni finanziatiDal bando della Regione Lazio risorse per il noleggio di auto e moto: coinvolti anche Vico nel Lazio e Trevi nel Lazio per potenziare i servizi di... Una raccolta di contenuti su Fondi alla polizia locale nel Comasco... Temi più discussi: Un milione di euro di contributi statali a Cervia: annullato aumento Irpef e più fondi per la Polizia Locale; IRREGOLARITÀ NEL LOCALE A FONDI: SCATTANO I CONTROLLI DI POLIZIA E ASL; ?? False mail della Polizia Locale: attenzione alle truffe online ??; Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028. Sicurezza, pioggia di fondi regionali sulle Polizie Locali del Varesotto: ecco tutti i Comuni finanziatiOltre 343.000 euro per nuovi veicoli, droni e videosorveglianza. L'assessore La Russa: «Strumenti concreti per contrastare degrado e illegalità». Premiate le aggregazioni tra paesi ... varesenews.it Si rafforza la polizia locale. Con i fondi della Regione un drone per i controlliSi potenziano ancora di più le dotazioni della polizia locale. Il corpo Terre Estensi è infatti tra i vincitori del bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi per i ... ilrestodelcarlino.it BlogSicilia. . Arrivano 50 milioni di euro di fondi UE per finanziare 30 progetti nei Comuni dell’Area Urbana Funzionale ragusana. L’obiettivo è lo sviluppo economico, turistico, ambientale, l’efficienza energetica, la mobilità e la digitalizzazione. #perte #blogsici - facebook.com facebook La fuga dei fondi privati anticipa un’altra crisi finanziaria. L'articolo tratto dalla rassegna di Liturri x.com