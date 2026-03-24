Fondi alla polizia locale nel Comasco | 13 comuni finanziati con oltre 432mila euro il dettaglio

In provincia di Como, tredici Comuni hanno ricevuto un finanziamento di oltre 432mila euro da parte di Regione Lombardia. Le risorse sono destinate a potenziare le dotazioni delle polizie locali e migliorare il controllo del territorio. Questo intervento riguarda specificamente le amministrazioni che sono state designate come capofila per l'utilizzo di questi fondi.

Un investimento concreto sulla sicurezza urbana in provincia di Como. Regione Lombardia ha finanziato 13 Comuni capofila per un totale di oltre 432mila euro, risorse destinate a rafforzare le dotazioni delle polizie locali e il controllo del territorio. “Si tratta di risorse concrete che consentiranno agli enti locali di rafforzare in modo significativo le proprie capacità operative”, aggiunge Dotti. “Questo bando rappresenta un segnale chiaro: la sicurezza dei cittadini è una priorità”. Il finanziamento rientra nel piano regionale per il potenziamento della sicurezza urbana e della protezione del territorio, con interventi mirati a supportare le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Fondi alla polizia locale nel Comasco: 13 comuni finanziati con oltre 432mila euro, il dettaglio Articoli correlati Polizia locale 4.0, fondi regionali: anche Frosinone tra i Comuni finanziatiDal bando della Regione Lazio risorse per il noleggio di auto e moto: coinvolti anche Vico nel Lazio e Trevi nel Lazio per potenziare i servizi di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondi alla polizia locale nel Comasco... Temi più discussi: Fondi alla polizia locale nel Comasco: 13 comuni finanziati con oltre 432mila euro, il dettaglio; Un milione di euro di contributi statali a Cervia: annullato aumento Irpef e più fondi per la Polizia Locale; Oltre 280 mila euro a 9 comandi di Polizia locale lecchesi per nuovi strumenti e veicoli; IRREGOLARITÀ NEL LOCALE A FONDI: SCATTANO I CONTROLLI DI POLIZIA E ASL. Fondi alla polizia locale nel Comasco: 13 comuni finanziati con oltre 432mila euro, il dettaglioRisorse concrete per rafforzare sicurezza e controllo del territorio, commenta il consigliere regionale Anna Dotti ... quicomo.it Sicurezza, pioggia di fondi regionali sulle Polizie Locali del Varesotto: ecco tutti i Comuni finanziatiOltre 343.000 euro per nuovi veicoli, droni e videosorveglianza. L'assessore La Russa: «Strumenti concreti per contrastare degrado e illegalità». Premiate le aggregazioni tra paesi ... varesenews.it Misura 4.0 ho inserito a fine 2025 comunicazione preventiva. La ricevuta recitava che i fondi erano terminati e per fare comunicazione di completamento occorreva attendere comunicazione del Gse. Oggi con la scadenza del 31 marzo alle porte non ho ancor - facebook.com facebook Ciclone Harry, nuova finestra per presentare le richieste: fondi già erogati a centinaia di attività x.com