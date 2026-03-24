fondazione piero della francesca la conferenza di marco bussagli

Arezzo, 24 marzo 2026 – Fondazione Piero della Francesca, la conferenza di Marco Bussagl i. La Fondazione Piero della Francesca è lieta di annunciare che sabato 28 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Casa di Pier o, si terrà la conferenza d ello storico dell’arte Marco Bussagli dal titolo “Fra Antico e Moderno: l’universo pittorico di Piero della Francesca”. L’incontro sarà dedicato alla straordinaria modernità della pittura di Piero della Francesca, analizzata attraverso i suoi rapporti con la tradizione classica e la sua capacità di costruire un linguaggio figurativo innovativo, fondato su equilibrio, luce e rigorosa struttura prospettica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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