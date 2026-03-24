Folla ai funerali di Ginevra ad Airola la neonata morta in ospedale

Una grande presenza di persone si è riunita ad Airola per i funerali di Ginevra, la neonata deceduta in ospedale. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento, con molti che hanno espresso il loro cordoglio. La salma è stata portata nella chiesa del paese, dove si sono svolti i funerali che hanno coinvolto familiari e conoscenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una folla commossa ha partecipato ad Airola ai funerali di Ginevra, la neonata di due mesi morta in ospedale la scorsa settimana, e sul cui decesso la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dei genitori e che, al momento, vede indagati due medici dell ‘ospedale “San Pio” di Benevento dove la bimba è deceduta. Il sindaco di Airola Vincenzo Falzarano ha proclamato il lutto cittadino per esprimere “ il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai genitori e alla famiglia della piccola”. “ Sono vicino – rende noto il sindaco di Benevento Clemente Mastella – alla famiglia della piccola Ginevra, un piccolo angelo volato via in maniera drammaticamente prematura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Folla ai funerali di Ginevra ad Airola, la neonata morta in ospedale Articoli correlati Leggi anche: I funerali della bimba neonata di 2 mesi dimessa dall’ospedale e morta a Benevento, lutto ad Airola Folla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e pallonciniSono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall'ex marito. Una raccolta di contenuti su Folla ai funerali di Ginevra ad Airola... Temi più discussi: Folla ai funerali di Bossi a Pontida per l’ultimo saluto; Iran, folla ai funerali di Larijani. Ucciso anche il capo dell’intelligence; Enrica Bonaccorti, bagno di folla ai funerali a Roma; Bortigali, folla ai funerali dell'ex Mister Universo Gianstefano Fara. Da Fontana a D'Alema, l'omaggio bipartisan ai funerali di Cirino PomicinoCasini, Rotondi, Mastella, Cesa e altri per l'ultimo saluto a Roma Roma, 24 mar. (askanews) - Folla di politici ai funerali dell'ex storico ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino, scomparso saba ... msn.com I funerali di Umberto Bossi: scroscio di applausi per il feretro. La folla: «Bruciamo il tricolore». Salvini bacia la moglie del Senatur: «Giuda»A Pontida i funerali di Umberto Bossi. A porgere l'ultimo saluto al Senatur i big della Lega e la premier Giorgia Meloni. Solo famiglia, amici e ospiti possonno assistere in chiesa ... leggo.it Folla e sirene di navi a Ischia per l'ultimo saluto a Salvatore Lauro. L'omaggio del momdo del mare all'armatore scomparso #ANSA x.com Bagno di folla per Kevin De Bruyne nel cuore di Napoli. Il centrocampista belga è stato avvistato in una profumeria a Piazza Municipio insieme alla moglie, attirando l’attenzione di passanti e tifosi. In pochi minuti si è creato un vero e proprio assembramento tr - facebook.com facebook