Si è inaugurata sabato nella dimora dell’architetto Giancarlo Ercoli, in via Mura Orientali 4 a Jesi, la mostra ‘ Florilegi sulla soglia ’, che proseguirà anche il 28 e il 29. Nella casa il motivo del fiore si dispiega secondo un ordine progressivo. Il curatore Andrea Carnevali costruisce un percorso che porta a una vera e propria drammaturgia dello sguardo, nella quale ciascuna opera si dispone in relazione alla successiva secondo una scansione equilibrata e coerente. In mostra ci sono l’acquerello di Gianfranco Ercoli, opera di estrema leggerezza, che introduce il visitatore a una dimensione di sospensione e di ascolto, le calla di Paolo Monina, affiancate da ulteriori opere dell’autore, i Fiori di Ku di Cristina Messora, le opere di Maria Grazia Focanti, in cui il fiore si trasforma in superficie, rilievo, costruzione plastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Florilegi sulla soglia", mostra collettiva nella dimora Ercoli

Articoli correlati

Fotografia e pittura materica tornano a dialogare nella nuova mostra collettiva "Ri-tratti"Dal 21 febbraio al 6 marzo, Rebù in via Giorgio Regnoli a Forlì ospita "Ri-tratti", una mostra nuova collettiva che indaga il tema del ritratto...

Mostra collettiva da una mesticheria all’altraUn ritorno al passato che guarda al futuro: la Galleria Manoni ha deciso di riprendere, con qualche nota di aggiornamento, un evento collettivo di...

Tutto quello che riguarda Florilegi sulla soglia mostra...

Discussioni sull' argomento Florilegi sulla soglia, mostra collettiva nella dimora Ercoli; Maledetta Primavera – Mostra collettiva; L’Arte varca la soglia: a Jesi arriva Florilegi della Soglia; Florilegi sulla soglia Il fiore come figura dell’abitare, tra apparizione, materia e memoria.

Florilegi sulla soglia Il fiore come figura dell'abitare, tra apparizione, materia e memoria facebook

Florilegi sulla soglia Il fiore come figura dell'abitare, tra apparizione, materia e memoria ift.tt/FewvuKr x.com