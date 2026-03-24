Da quest'anno cambia tutto. I controlli sui conti correnti saranno più capillari. L' Agenzia delle Entrate, con l’accesso automatizzato all’Anagrafe dei rapporti finanziari, può analizzare in modo sistematico movimenti, saldi e operazioni dei contribuenti, incrociando i dati per individuare eventuali incongruenze. Occhio al principio di presunzione. In pratica ogni somma accreditata sul conto, sia in contanti sia tramite bonifico, può essere considerata reddito imponibile se non viene dimostrata la sua origine. Quindi anche le semplici operazioni - come bonifici tra parenti - devono essere sempre giustificabili con documenti o causali precise. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fisco, l'ultima stretta: bonifici tra familiari, ecco cosa si rischia

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