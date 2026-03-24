Firenze l' esecuzione dello Stabat Mater di Rossini incanta il pubblico fiorentino

Lunedì sera nella parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi si è svolta un’esecuzione dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e vario, con molti presenti che hanno assistito alla performance musicale. La serata si è svolta senza incidenti e l’esecuzione è stata accompagnata da un’orchestra e un coro.

Firenze, 24 marzo 2026 - Pubblico numeroso e delle grandi occasioni lunedì sera nella parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi in occasione dell'esecuzione dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini. Lo Stabat Mater del Cigno di Pesaro è stato eseguito nella versione per soli coro e orchestra nell'adattamento di Renato Insinna. Sul podio Ladislau Petru Horvath, ditettore d'orchestra, solista, musicista da camera, primo violino di fama internazionale. Lo Stabat Mater è stato eseguito dal soprano Anastassiya Kozhukharova, dal contralto Ramona Peter, dal tenore Leonardo Sgroi, dal basso Romano Martinuzzi, assieme al Coro Harmonia Cantata, Raffaele Puccianti maestro del coro, e dall'Ensemble strumentale I Solisti Fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, l'esecuzione dello Stabat Mater di Rossini incanta il pubblico fiorentino Articoli correlati Firenze, lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a MontughiFirenze, 4 marzo 2026 – Lunedì 23 marzo alle ore 21 presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi’ (via Ferdinando Paoletti 36) si terrà... Contenuti e approfondimenti su Stabat Mater di Discussioni sull' argomento Pianello, concerto di Pasqua con lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi; La grande musica classica in tournée nelle chiese di Legnano, Rescaldina e Marnate con lo Stabat Mater; Nicola Piovani celebra San Francesco con un concerto sold out a Pisa. Firenze, lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a MontughiFirenze, 4 marzo 2026 – Lunedì 23 marzo alle ore 21 presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi’ (via Ferdinando Paoletti 36) si terrà la rappresentazione dello Stabat Mater, per soli, ... lanazione.it #fondi Sabato 28 marzo al Palazzo Caetani di Fondi lo “Stabat Mater” di Pergolesi e la Sinfonia “Al Santo Sepolcro” di Vivaldi per i Concerti Accademia Sfaccendati. #eventi #ilmamilio - facebook.com facebook