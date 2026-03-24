Campionessa di impegno civico e affluenza. Da sempre, sbirciare i verdetti delle urne di Firenze e della sua provincia in occasione di un referendum è un balsamo per oliare il delicato ingranaggio della democrazia. Che ha bisogno di un solo motore per funzionare: la partecipazione. E, la nostra città, in quanto ad affluenza ha sempre puntato altissimo. Incluso domenica e lunedì col 71,4% degli aventi diritto che si è recato alle urne. Uno dei risultati più alti degli ultimi 25 anni. Con un’unica eccezione: il 77% dei votanti che il 4 dicembre 2016 andò in massa ai seggi per il voto sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi. A prevalere, su base nazionale fu il no. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze campione d’affluenza. Dal divorzio al no sul nucleare. Tutti i record toccati nella storia

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Aggiornamenti e notizie su Firenze campione

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