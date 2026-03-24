Fioretto d’argento

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fioretto italiano conquista una splendida doppietta a Praga grazie anche all’argento centrato dalla scuola jesina: nella tappa ceca del Circuito Europeo Under 23 è Marco Panazzolo, carabiniere padovano, a salire sul gradino più alto del podio, seguito però da Federico Greganti. Scherma protagonista pure a Monte San Giusto, al Campionato Regionale Gran Premio Giovanissimi – Trofeo C.O.N.I., riservato alla categoria Ragazzie, affiancato dalla 1ª prova di qualificazione Outsider Cadetti di fioretto. Numerose le vittorie e i podi degli atleti della provincia di Ancona. Ragazzi Fioretto Maschile: 1° Jacopo Belfiore del Club Scherma Jesi;... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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