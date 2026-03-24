Fioretto d’argento
Il fioretto italiano conquista una splendida doppietta a Praga grazie anche all’argento centrato dalla scuola jesina: nella tappa ceca del Circuito Europeo Under 23 è Marco Panazzolo, carabiniere padovano, a salire sul gradino più alto del podio, seguito però da Federico Greganti. Scherma protagonista pure a Monte San Giusto, al Campionato Regionale Gran Premio Giovanissimi – Trofeo C.O.N.I., riservato alla categoria Ragazzie, affiancato dalla 1ª prova di qualificazione Outsider Cadetti di fioretto. Numerose le vittorie e i podi degli atleti della provincia di Ancona. Ragazzi Fioretto Maschile: 1° Jacopo Belfiore del Club Scherma Jesi;... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Fioretto, Palumbo d’argento a Hong Kong: “Una medaglia che luccica”. Sinigalia sestaStraordinaria prova dell’azzurra nella tappa di Coppa del Mondo: solo Lee Kiefer ferma la fiorettista dell’Aeronautica.
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Rossella Fiamingo, la stoccata d’oro alle critiche | Un altro podcast
Altri aggiornamenti su Fioretto d'argento
Temi più discussi: Grand Prix di fioretto – La notte italiana a Lima è tutta d’oro: Alice Volpi trionfa tra le donne con Martina Favaretto di bronzo, Guillaume Bianchi domina la gara maschile. Spedizione super per gli azzurri del CT Simone Vanni; Jesi / Circuito Europeo Under 23 fioretto, Federico Greganti medaglia d’argento; 21.03.26 La Coppa del mondo di scherma paralimpica di Budapest; Scherma Mazarese da applausi, Radicello d’argento, promossa la Serie A2.
Scherma, Coppa del Mondo Paralimpica: un altro tris di medaglie azzurre a BudapestAndreea Mogos è d’oro anche nel fioretto, mentre nella sciabola brillano l’argento di Gianmarco Paolucci e il bronzo di Edoardo Giordan Continua il grande weeke ... sportface.it
Scherma, Mondiali paralimpici: Italia d'argento nel fioretto femminile a squadreQuarto podio in quattro giorni per l'Italia al Campionato del Mondo di scherma paralimpica. Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Sofia Garnero hanno conquistato la medaglia d'argento nel fioretto ... sport.sky.it
Avevo deciso di preparare dei cavolfiori fioretto al forno (molto entusiasta perché mai assaggiati)....ed ecco qui il risultato finale!!! Leggermente croccanti continuerò a non sapere che gusto hanno!! facebook
Assolo azzurro a Lima! Al Grand Prix peruviano di fioretto, Alice Volpi firma la 12ª vittoria in carriera in Coppa del Mondo, terza Martina Favaretto. Trionfo anche per Guillaume Bianchi al maschile! Leggi qui bit.ly/4rU0Zlp @Federscherma x.com