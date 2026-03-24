Durante la partita tra Fiorentina e Inter, è emersa una contestazione da parte di Paolo Vanoli, che ha richiesto l’annullamento del gol segnato da Esposito. La vicenda è stata discussa anche nel servizio di DAZN, dove il ‘BordoCam’ ha mostrato dettagli sui retroscena legati alla decisione arbitrale e alla protesta dell’allenatore interista.

Inter News 24 Fiorentina Inter raccontata dal ‘BordoCam’ di DAZN ha svelato alcuni retroscena tra cui una polemica sollevata da Paolo Vanoli. Nel corso del ‘BordoCam’ di DAZN di Fiorentina-Inter è stato svelato un retroscena legato al gol di Francesco Pio Esposito arrivato dopo neanche un minuto di gioco. Una rete che ha scatenato alcune proteste di Paolo Vanoli. L’allenatore del club toscano ha protestato con arbitro e quarto uomo per la posizione dei piedi di Denzel Dumfries al momento della battuta della rimessa laterale dalla quale è scaturita l’azione che ha portato allo 0-1. Vanoli voleva dunque l’annullamento della rete, si è rivolto così al direttore di gara: «E’ dentro oh, è dentro oh! La rimessa è dentro con i piedi». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, Vanoli protesta: chiede l’annullamento del gol di Esposito! Il motivo

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