Fiorello sul referendum | Meloni si è scusata per la sconfitta Schlein per la vittoria Non è abituata

Durante un intervento pubblico, il presentatore ha commentato il referendum affermando che la presidente del Consiglio si è scusata per la sconfitta, mentre la leader di un partito di opposizione ha fatto i complimenti per la vittoria. La battuta è stata fatta con toni ironici e riferimenti alle reazioni di entrambe le figure politiche. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale è stato espresso.

Fiorello commenta il referendum con ironia: "Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria". E chiude con la battuta su Fedez: "Masini l'aveva detto, con lui non vince nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Fiorello si schiera con Diaco che ha detto che voterà si al referendum; Fiorello: Abbiamo preso una cantonata, abbiamo letto un articolo in cui si diceva ‘Benigni vota sì’, ma era una bufala. Mika detto che non si è espresso pubblicamente. Giusto riconoscere i propri errori; Fedez e Mr Marra sotto accusa per le domande e il contradditorio, ma sono i media tradizionali a non aver capito bene il format dei podcast; Pier Silvio Berlusconi: Fiorello venga da noi. Non sento Signorini da tempo, da Corona solo odio.

Fiorello 'punge' Fedez (e Meloni) sul Referendum: Con lui non si vince, aveva ragione MasiniOggi a La Pennicanza lo showman Rai ha punzecchiato il rapper per aver ospitato nel suo podcast la premier. Poi l'omaggio commovente al grande Gino Paoli. libero.it

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L'omaggio di Fiorello a Gino Paoli, aprendo la puntata de "La Pennicanza" con "Una lunga storia d'amore" #rai #Rai2 #lapennicanza #Fiorello #ginopaoli - facebook.com facebook

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