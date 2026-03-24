Finanziamenti per la ricerca revocati dopo 20 anni il Tar | Troppo tardi

Stabilito il principio del "termine ragionevole" per l'esercizio dell'autotutela. La società potrà trattenere i contributi Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha accolto il ricorso di una società attiva nel settore estrattivo, annullando il decreto del Ministero dell’Università con il quale erano stati revocati due finanziamenti pubblici, risalenti al 2004 e al 2005, per un progetto di ricerca industriale. Secondo i giudici il provvedimento ministeriale è illegittimo perché adottato oltre il "termine ragionevole", violando i principi di buon andamento e tutela dell'affidamento. Tra il 2004 e il 2005, il Ministero aveva concesso alla società un contributo in conto spese e un credito d'imposta per sostenere due contratti di ricerca commissionati ad un’altra azienda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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