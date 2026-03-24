Finale di Cambiscena Theatresports™ 2026

Va in scena sabato 28 marzo 2026 l'ultimo spettacolo di Theatresports™ dell'anno solare, con l'ultima data della rassegna gennaio-marzo 2026 CambiScena Theatresports™. Nella serata finale, ancora una volta, si sfideranno sul palco la squadra delle Maracas e la squadra dei Clappers. A fare il tifo per loro, il pubblico del Teatrò - Teatro Polivante di Abano Terme, che potrà parteggiare per la squadra preferita e al tempo stesso emozionarsi per le storie interpretate sul palco dagli attori e dalle attrici della scuola di Improvvisazione teatrale dell'associazione culturale CambiScena, promotrice della rassegna.L'orario di inizio è previsto per le 21; è possibile prenotare il proprio posto all'interno del sito CambiScena. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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