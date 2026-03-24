Final Eight Coppa Italia | la Feldi Eboli alza il sipario sulla manifestazione nel derby col Napoli

Le Final Eight della Coppa Italia di calcio a cinque sono iniziate con un derby tra due squadre della stessa regione. La partita ha visto entrambe le formazioni scendere in campo con le formazioni titolari, in un incontro che ha avuto luogo davanti a un pubblico composto principalmente da tifosi locali. La gara si è conclusa con una vittoria per una delle due squadre, che ha così ottenuto un passo avanti nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un momento, prima di ogni grande sfida, in cui tutto resta sospeso. Le valigie pronte, gli sguardi concentrati, il silenzio che accompagna la partenza. La Feldi Eboli ha lasciato questa mattina la propria casa con una destinazione chiara e un obiettivo ancora più preciso: al Palaprometeo Estra di Ancona bisognerà difendere quella Coppa Italia conquistata un anno fa e provare a riscrivere ancora una volta la storia. Le Final Eight prendono il via domani alle ore 18 e saranno proprio le volpi ad aprire la manifestazione, nella gara inaugurale contro il Napoli Futsal. Un derby che vale subito un posto in... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Final Eight Coppa Italia: la Feldi Eboli alza il sipario sulla manifestazione nel derby col Napoli Articoli correlati Serie A1, Futsal: Feldi Eboli, battuto il Napoli nel derby del PalaseleTempo di lettura: 3 minutiIl derby campano sorride alla Feldi Eboli, che supera 3-2 il Napoli Futsal al termine di una sfida intensa e ricca di... Feldi Eboli, l’Italia ai tuoi piedi: la compagine salernitana è SupercampioneLa Feldi Eboli vince la Supercoppa Italiana, la seconda della sua storia, la prima davanti ai suoi tifosi e aggiunge un nuovo capitolo a una storia... Una raccolta di contenuti su Final Eight Coppa Temi più discussi: Maxi evento 2026: Diaz-Ardea e Mistral Palermo-Bissuola le semifinali della Coppa Italia di Serie B. FOTOGALLERY e HIGHLIGHTS; La L84 alla Final Eight di Coppa Italia di Ancona, Cuzzolino: Diremo la nostra; Il palasport di Jesi di nuovo cornice delle finali di Coppa Italia di calcio a 5; Comincia l’ avventura della Diaz Bisceglie targata Sefa in Final Eight di Coppa Italia. Una Final Eight più tecnologica e innovativa: partnership K-Sport-Divisione Calcio a 5 per la Coppa Italia di AnconaLa cura dei dettagli. L’imminente Final Eight di Serie A sarà una competizione all’insegna non solo dello spettacolo assicurato, ma anche di tecnologia e innovazione. La Divisione Calcio a 5 è lieta d ... divisionecalcioa5.it Calcio a 5 Coppa Italia serie B: battuta Recanati. Cinquina Italservice. Adesso le Final EightPer l’Italservice sarà Final Eight di Coppa Italia. Pesaro agli ottavi ha battuto Recanati per 5 a 0. Il laterale Alex Ugolini, il centrale Facundo Di Iorio e il pivot Gabriele Piersimoni i tre mattat ... sport.quotidiano.net La Diaz Bisceglie ha conquistato il pass per le semifinali alla Final Eight di Coppa Italia, di scena al PalaCarneroli di Urbino in questo fine settimana. I biancorossi hanno... Guarda le foto - facebook.com facebook La finale della Frecciarossa Final Eight 2026 con 12.597 spettatori: è record assoluto per una finale di Coppa Italia legabasket.it/news/137970/co… #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport x.com