Bergamo – La Fiera di Bergamo cambia volto e diventa ancora più grande. Ieri nella sala Giunta della Camera di Commercio, alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’ente camerale Giovanni Zambonelli, di Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova, della sindaca Elena Carnevali e del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, è stato presentato il progetto di ampliamento da circa 45 milioni di euro, destinato a ridefinire il ruolo del polo espositivo di via Lunga come snodo strategico tra città e aeroporto di Orio al Serio. Il masterplan, ormai ultimato, in mattinata era invece stato presentato a Milano, davanti al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera di Bergamo raddoppia: “Sarà la cittadella del business”

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