Fiamme in un box a Pompei | salvata un' anziana

Un incendio si è sviluppato in un box situato in via Lepanto a Pompei. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, che si sono propagate con qualche difficoltà. Un’anziana presente nel locale è stata messa in sicurezza dai soccorritori. Non si registrano altre persone coinvolte o danni a strutture vicine.

Incendio a Pompei in via Lepanto divampato in un box. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento non senza difficoltà le fiamme. Salvata un'anziana. La nota del Comune di Pompei: “Pomeriggio di paura, ieri, nella centralissima via Lepanto. Un incendio divampato in un box, domato con molta difficoltà dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente unitamente a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale. Una nonnina di 96 anni è stata messa in salvo da due agenti delle Polizia di Stato e della Polizia Municipale”. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incendio al Teatro Sannazaro,... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Fiamme in un box a Pompei: salvata un'anziana Articoli correlati Leggi anche: Anziana salvata dalle grinfie dei truffatori Anziana di 88 anni salvata in extremis dai carabinieriCalcinaia, 8 gennaio 2026 - Una mattinata di forte preoccupazione si è risolta grazie all'intervento rapido dei carabinieri della stazione di... Tutto quello che riguarda Fiamme in un box a Pompei salvata... Fiamme in un box a Pompei: salvata un'anzianaIncendio a Pompei in via Lepanto divampato in un box. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento non senza difficoltà le fiamme. Salvata un'anziana. La nota del Comune di Pompei: Pomeriggio di pau ... napolitoday.it Paura a Pompei, incendio in un box: salvata nonnina di 96 anniSfiorata la tragedia a Pompei, nonnina di 96 anni strappata alle fiamme e messa in salvo dalle forze dell'ordine. Pomeriggio di paura ieri a via Leopanto per un incendio divampato all'interno di un bo ... lostrillone.tv