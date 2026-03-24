Festival Lef L’infanzia nelle guerre

Alla sala set del Teatro Politeama di Poggibonsi, domani alle 17,45, il Festival della Pedagogia Lef ospita un appuntamento di forte intensità civile e culturale: " L’infanzia nelle guerre ", dialogo con lo storico Bruno Maida in occasione dell’uscita del suo ultimo saggio ‘I tamburi di guerra mi fanno tremare. L’infanzia in Ucraina ’ (Laterza). L’incontro, promosso dall’Associazione La Scintilla con la collaborazione di Anpi Poggibonsi e dell’Istituto storico della Resistenza senese e dell’età contemporanea, si propone come uno spazio di riflessione su uno dei volti più vulnerabili e al contempo più rivelatori dei conflitti contemporanei: quello dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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