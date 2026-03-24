festival del giornalismo il mondo a perugia

Sembrava una missione “impossibile“ quella lanciata nel 2006 da Arianna Ciccone e Chris Potter (foto sopra). "Mai avremmo pensato, 20 anni dopo, di arrivare a questo punto, così amati a livello globale" dice Arianna, trattenendo a fatica la commozione nel presentare la ventesima edizione del “ Festival Internazionale del Giornalismo “ che torna a Perugia dal 15 al 18 aprile, mantenendo intatto il suo spirito originario: indipendente, aperto, democratico, globale. C’era parecchia emozione, ieri all’Hotel Brufani, dove i due appassionati ideatori-organizzatori, affiancati dalle istituzioni (foto sotto), hanno raccontato il cartellone 2026 che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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