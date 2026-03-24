Una vittoria netta, che riporta al centro la partecipazione: il No al referendum costituzionale sulla giustizia si impone e riaccende il dibattito politico, con un’affluenza alta che segna un ritorno significativo dei cittadini alle urne. "Ha vinto la democrazia: i cittadini e le cittadine hanno detto No alla riforma Meloni-Nordio", sottolinea il Comitato per il No della società civile Forlì-Cesena, evidenziando come la maggioranza degli italiani abbia scelto di respingere una modifica ritenuta lesiva dell’indipendenza della magistratura. Un risultato attribuito anche al lavoro capillare dei volontari: "Questo risultato è arrivato innanzitutto grazie alle energie e il tempo delle persone che hanno aiutato i Comitati del No". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa in piazza con il Comitato: "Abbiamo difeso la Costituzione"

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