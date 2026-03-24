Festa di primavera a Ripafratta

Domenica 19 aprile il borgo di Ripafratta si anima con una giornata di passeggiate, escursioni, visite guidate alla scoperta di storia e paesaggio, all'ombra dell'antica Rocca e delle sue torri. Senza dimenticare il gusto: la "Sagra di Primavera", un grande pranzo collettivo con asparagi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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