Festa di primavera a Ripafratta

Domenica 19 aprile, nel borgo di Ripafratta, si svolge una festa di primavera che anima il centro storico. Durante la giornata sono previste passeggiate, escursioni e visite guidate che permettono di scoprire la storia e il paesaggio locale. L’evento si svolge sotto l’ombra dell’antica Rocca e delle sue torri, attirando visitatori e appassionati di cultura e natura.

Domenica 19 aprile il borgo di Ripafratta si anima con una giornata di passeggiate, escursioni, visite guidate alla scoperta di storia e paesaggio, all'ombra dell'antica Rocca e delle sue torri. Senza dimenticare il gusto: la "Sagra di Primavera", un grande pranzo collettivo con asparagi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa di primavera a Ripafratta Articoli correlati Teatro, giovedì 29 gennaio ai 4 Mori la commedia in vernacolo "I consoceri di Ripafratta"Appuntamento col vernacolo livornese al Cinema Teatro 4 Mori dove giovedi 29 gennaio andrà in scena “I consoceri di Ripafratta”, commedia in due... Eurocarnevale a Lucca Tutti gli aggiornamenti su Festa di primavera a Ripafratta Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Festa di primavera alla peschiera della Reggia di Caserta; Sagra Contadina e Festa della Primavera - Chiosco Cafè - eventi; Jesolo, Dal 27 al 29 marzo torna la Festa di Primavera. Montellori in festa aspettando la PrimaveraC'era anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini all'evento promosso sabato scorso, 21 marzo, dalla famiglia Nieri presso la Fattoria Montellori. Una vera ... gonews.it San Martino Buon Albergo festeggia la Primavera: torna la festaSan Martino Buon Albergo si prepara a sbocciare con l'arrivo della Festa di Primavera, l'evento sarà domenica 29 marzo ... veronaoggi.it Oggi festeggiamo la Festa del Popolo Veneto, ricordando il 25 marzo 421 d.C., giorno in cui è nata Venezia. Un momento per celebrare il nostro legame, per sentirci uniti e dare valore alla nostra vita. È essenziale non dimenticare che una società cresce grazi - facebook.com facebook La tegola gazebo sulla festa di Elly. E la sinistra per il Sì fa l’ennesimo flop. Coalizione: Schlein ragiona su regole e programmi. @WandaMarra x.com