Festa campo largo | Segnale forte

di Gabriele Masiero In piazza della Pera si radunano i militanti del campo larghissimo. Sì perché, ci sono anche gli esponenti di Rifondazione comunista insieme a quelli di Pd, Avs e altri attivisti del comitato del No. In piazza anche il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, con i consiglieri comiunali dem Andrea Ferrante, Silvia Pagnin ed Enrico Bruni. Fa festa il variegato mondo anti-Meloni e anti Conti che prova ad allargare l’orizzonte alle prosime elezioni politiche e alle amministrative del 2028 in città. "Un dato di affluenza del genere è un bel segnale per la democrazia - esulta l’assessora regionale dl Pd, Alessandra Nardini - e la vittoria chiara del No, con una partecipazione così alta, è un chiaro segnale dell’amore che lega le italiane e gli italiani alla Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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