Fertilizzanti bloccati e rischio carestia

di Shanaka Anslem Perera – La trappola dell’azoto si è appena chiusa. Tre serrature si sono chiuse simultaneamente. La finestra di semina si sta chiudendo alle loro spalle. E il cibo che il mondo mangerà il prossimo anno è ora deciso da molecole che non riescono a raggiungere il terreno in tempo. Primo punto critico: lo Stretto di Hormuz. Il corridoio autorizzato dalle Guardie Rivoluzionarie consente alle petroliere provenienti da nazioni amiche di passare pagando 2 milioni di yuan. Non permette il passaggio alle navi che trasportano fertilizzanti, a nessun prezzo. Nessun transito autorizzato di fertilizzanti in 24 giorni. Il Golfo fornisce il 49% dell’urea esportata a livello mondiale e circa il 30% dell’ammoniaca commercializzata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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