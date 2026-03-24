Ferrari e Suzuka una lunga attesa | in Giappone la vittoria manca dal 2004

Il Gran Premio del Giappone evoca per la Ferrari ricordi enormi, ma anche un digiuno che ormai dura da oltre vent’anni. l’ultima affermazione del Cavallino a Suzuka risale infatti al 2004, quando Michael Schumacher chiuse nel migliore dei modi una delle stagioni più dominanti della storia della Formula 1. Da allora, la pista Giappone è rimasta affascinante e simbolica, ma non più davvero amica della Rossa. Eppure Suzuka, in passato, era stata spesso teatro di giornate speciali per Maranello: qui la Ferrari ha vinto nel 1987 con Gerhard Berger e poi ha costruito una parte fondamentale della propria era d’oro tra le fine degli anni Novanta e i primi 2000. 🔗 Leggi su Sportface.it

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