Ferrari e Suzuka una lunga attesa | in Giappone la vittoria manca dal 2004

Da sportface.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio del Giappone evoca per la Ferrari ricordi enormi, ma anche un digiuno che ormai dura da oltre vent’anni. l’ultima affermazione del Cavallino a Suzuka risale infatti al 2004, quando Michael Schumacher chiuse nel migliore dei modi una delle stagioni più dominanti della storia della Formula 1. Da allora, la pista Giappone è rimasta affascinante e simbolica, ma non più davvero amica della Rossa. Eppure Suzuka, in passato, era stata spesso teatro di giornate speciali per Maranello: qui la Ferrari ha vinto nel 1987 con Gerhard Berger e poi ha costruito una parte fondamentale della propria era d’oro tra le fine degli anni Novanta e i primi 2000. 🔗 Leggi su Sportface.it

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