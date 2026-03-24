Fermi tutti la Ue annuncia la svolta | Di Maio è stato inviato nelle zone di guerra E il mondo trema…

Da secoloditalia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha comunicato di aver inviato un rappresentante di alto livello nelle zone di conflitto, con l’obiettivo di favorire una riduzione delle tensioni. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale e ha attirato l’attenzione sui movimenti diplomatici in atto in aree di crisi. La presenza di un rappresentante europeo in questi territori è stata confermata dopo che si era parlato di una missione specifica.

L’annuncio era arrivato ieri, manco nelle zone di guerra stesse arrivando il Mahatma Gandhi. “La Ue ha inviato un suo autorevole uomo nel Golfo per lavorare alla descalation”. Purtroppo parlava di Luigi Di Maio, il suo rappresentante speciale, che da ieri è impegnato in una serie di incontri con i vertici dei Paesi dell’area. Accusato di un ruolo “fantasma”, nel pieno del caos guerra e petrolio, Giggino ex grillino s’è messo all’opera e ha attivato anche l’ufficio stampa di Bruxelles, che annuncia: “Di Maio ha incontrato a Muscat il ministro degli Esteri omanita, Badr al-Busaidi. Si è trattato di un colloquio molto importante per esprimere... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Fermi tutti, la Ue annuncia la svolta: “Di Maio è stato inviato nelle zone di guerra”. E il mondo trema…

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