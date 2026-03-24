La polizia stradale ha fermato l’auto per un normale controllo. Ma è emerso che il passeggero era gravato da un ordine di carcerazione per scontare una pena di 5 anni. Tutto è accaduto nel pomeriggio alla stazione di servizio Versilia est dove una pattuglia era impegnata nei controlli di routine: gli agenti hanno intimato l’alt ad una Seat Leon condotta dal proprietario, un marocchino di 34 anni residente a Massa; con lui un altro giovane sedicente marocchino di 32 anni privo di documenti di identità, che ha quindi fornito a voce le sue generalità. Da una prima verifica entrambi sono risultati gravati da numerosi precedenti penali per spaccio e con una lista infinita di alias. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fermati per un controllo. Il passeggero era gravato da una condanna di 5 anni

Articoli correlati

Leggi anche: Arrestato al termine di un controllo: era ricercato per scontare una condanna per reati finanziari

Il locale di Crans era fuori controllo da 5 anniGiorgia Meloni ha incontrato anche i familiari, assicurando la massima vicinanza dell’esecutivo.

Una selezione di notizie su Fermati per un controllo Il passeggero...

Temi più discussi: Fermati per un controllo. Il passeggero era gravato da una condanna di 5 anni; Fermati a un controllo sull’A25, trovati con oltre 3 chili di droga; Fermato per un controllo, aveva in auto 440 mila euro in contanti; In fuga sulla Panda rubata, fermati dopo lungo inseguimento. Alla guida un uomo senza patente.

Fermati per un controllo. Il passeggero era gravato da una condanna di 5 anniLa polizia stradale ha fermato l’auto per un normale controllo. Ma è emerso che il passeggero era gravato da un ordine di carcerazione per scontare una pena di 5 anni. Tutto è accaduto nel pomeriggio ... lanazione.it

Fermati per un controllo al casello: nell’auto 1,6 kg di hashish e 2mila euro in contantiMantova, 5 gennaio 2025 – Sono stati fermati subito dopo aver passato il casello autostradale e sorpresi con droga e denaro in auto. Per questo due giovani sono stati arrestati. A far scattare il ... ilgiorno.it

Una riforma sciagurata, un governo senza vergogna. Ma li abbiamo fermati. Viva la Costituzione! facebook

«Fermati, fermati»: in un audio il momento dello schianto a LaGuardia x.com