Fentanyl nascosto in una Barbie negli USA | mamma scopre la droga nella confezione comprata ai figli

Una donna dello Stato del Missouri ha trovato del fentanyl nascosto all’interno di una bambola Barbie comprata in un negozio per i figli. La scoperta è avvenuta durante un controllo sulla confezione, che ha portato alla rivelazione della presenza di droga. L’evento ha attirato l’attenzione sulle modalità di distribuzione di sostanze stupefacenti e sulla sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.