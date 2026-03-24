Fentanyl nascosto in una Barbie negli USA | mamma scopre la droga nella confezione comprata ai figli
Una donna dello Stato del Missouri ha trovato del fentanyl nascosto all’interno di una bambola Barbie comprata in un negozio per i figli. La scoperta è avvenuta durante un controllo sulla confezione, che ha portato alla rivelazione della presenza di droga. L’evento ha attirato l’attenzione sulle modalità di distribuzione di sostanze stupefacenti e sulla sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.
Una madre dello Stato USA del Missouri ha scoperto del fentanyl (noto anche come 'droga degli zombie) all’interno di una Barbie acquistata per i figli in un negozio. La sostanza, fino a 50 volte più potente dell’eroina, era nascosta nella confezione. Almeno cinque unità contaminate sono state recuperate, un sospetto è in custodia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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