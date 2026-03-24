Fasano Scianaro lascia il Consiglio dopo 24 anni | Il mio impegno tutto per la Regione

Dopo 24 anni, Antonio Scianaro ha lasciato il suo incarico nel Consiglio comunale di Fasano. Medico di professione, è stato un volto noto dell’amministrazione locale. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un lungo percorso politico nel territorio. La sua uscita dal Consiglio rappresenta un passaggio importante per la gestione amministrativa della città.

Il medico e consigliere di Fratelli d’Italia saluta, dopo una lunga militanza tra giunta e assise cittadina: “Porterò le istanze della provincia di Brindisi a Bari, con un impegno prioritario sulla sanità” FASANO – Si chiude un’era per la politica fasanese. Antonio Scianaro, medico di professione e volto storico dell’amministrazione locale, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dal Consiglio comunale di Fasano. Una scelta maturata dopo 24 anni ininterrotti di servizio per dedicarsi esclusivamente al suo nuovo ruolo di consigliere regionale, dove siede tra i banchi dell’opposizione nelle fila di Fratelli d’Italia. Il percorso di Scianaro a Fasano è stato lungo e trasversale: da vicesindaco ad assessore, fino al ruolo di consigliere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fasano, Scianaro lascia il Consiglio dopo 24 anni: “Il mio impegno tutto per la Regione” Articoli correlati Leggi anche: Omicidio di Nada Cella, la giustizia arriva dopo 29 anni: 24 anni ad Anna Lucia Cecere. Tutto per un bottone Leggi anche: Visita a sorpresa al Perrino di Decaro, Scianaro: "Dopo 20 anni una visita simbolica"