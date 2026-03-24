Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 24 marzo. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 24 marzo 2026. Anticipazioni. Un’inchiesta sull’islamizzazione della scuola, con classi di studenti di origine straniera che – in alcuni istituti di Milano – arrivano a rappresentare il 100% degli iscritti. Assenze collettive e scuole svuotate durante il Ramadan riaccendono il dibattito su integrazione e identità. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Una raccolta di contenuti su Salvo Sottile

Temi più discussi: Farwest torna a Garlasco con un'intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Tutti i temi della puntata; Ho conosciuto il giornalista arrestato per pedofilia, sembrava il collega perfetto: il racconto di Salvo Sottile; Stasera a letto tardi, i bambini protagonisti in tv. Tra gli ospiti c'è anche Topo Gigio. Le anticipazioni; FarWest, Salvo Sottile intervista Andrea Sempio.

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FarWest, Salvo Sottile intervista Andrea SempioFarWest: Salvo Sottile torna in prima serata con un'intervista ad Andrea Sempio. Spazio al tema sicurezza, sanità e alla 'famiglia nel bosco' ... davidemaggio.it

Stasera ore 21.30 #FarWest ospite di Salvo Sottile #fblifestyle - facebook.com facebook

In collegamento con Salvo Sottile per “Far West”, ora su Rai Tre. Ci siete x.com/i/broadcasts/1… x.com