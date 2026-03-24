Fare luce sull’endometriosi incontro promosso dall’Asp per informare su un male poco conosciuto

In vista del mese dedicato alla sensibilizzazione sull’endometriosi, un’azienda sanitaria organizza un evento informativo e scientifico. L’appuntamento si terrà giovedì 26 marzo 2026 alle 9 nell’aula “Ciccio” e ha l’obiettivo di approfondire i sintomi, le terapie e gli aspetti legati agli stili di vita relativi a questa patologia. La discussione si rivolge a un pubblico interessato a conoscere meglio il tema.

L’evento si terrà il 26 marzo all’Ordine dei medici con specialisti e momenti culturali dedicati alla patologia femminile L’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e operatori sanitari su una patologia ancora troppo spesso sottodiagnosticata, offrendo strumenti di conoscenza e aggiornamento scientifico. L’endometriosi è una malattia cronica e spesso invalidante che in Italia colpisce circa tre milioni di donne, pari al 10% della popolazione femminile in età fertile. In Sicilia si stimano tra 50 e 80 mila casi. Tra i relatori figurano professionisti delle unità operative di ginecologia e ostetricia e specialisti impegnati nella ricerca e nella cura dell’endometriosi, che offriranno un quadro completo e multidisciplinare della patologia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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