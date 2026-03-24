La 30ª giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio per 1 a 1 tra Fiorentina e Inter. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Daniele Bassi (104 punti); 2) Paolo Sala (102); 3) Paolo Finessi (99,5); 4) Valerio Crepaldi (98); 5) Michele Maria Bonifacio (98); 6) Amedeo Prandi (97,5); 7) Marco Marini (97,5); 8) Riccardo Ruggeri (97,5); 9) Giuliano Belli (97); 10) Christian Cesarini (97); 11)... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 30ª giornata: Davide Arpini in testa alla generale

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