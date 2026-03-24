Fantacampionato il vincitore della 30ª giornata è Daniele Bassi

Il vincitore della 30ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Daniele Bassi, fantallenatore della squadra "Gagetta". Con uno straordinario punteggio di 104 punti, frutto dei numerosi bonus portati dagli undici schierati e di una formazione con sole due insufficienze, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Determinate l'apporto del centrocampo, con tutti e tre i giocatori in mediana a segno, e diversi altri bonus, come il rigore parato da Motta. Ecco nel dettaglio la formazione che ha permesso a Daniele di arrivare in vetta. Daniele ha schierato in porta Motta, protagonista nel successo della Lazio a Bologna con il rigore parato ad Orsolini che gli è valso un 11 come fantavoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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