Una famiglia si sposta dal bosco abruzzese ai palazzi del Senato, dove ha incontrato un esponente politico. Durante l'incontro, un membro ha mostrato preoccupazione per la cravatta. A breve, è prevista un'altra data importante, questa volta nel mese di aprile. La vicenda ha coinvolto procedure legali e perizie, segnando un percorso che ha attraversato vari passaggi giudiziari.

Dal bosco abruzzese ai palazzi capitolini dopo un percorso che carte bollate e perizie specialistiche ha allungato e reso impervia la strada di un ricongiungimento familiare che sembra allontanarsi e perdersi nei meandri di lungaggini peritali e giudiziarie che impediscono al momento di intravedere l’agognato traguardo. In tutto questo, comunque, dalle radici profonde della terra di Palmoli ai marmi solenni di Palazzo Madama, domani il cammino di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ormai nota come la “ famiglia nel bosco “, segnerà una tappa dal valore simbolico altissimo: l’incontro con il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan domani in Senato dal presidente La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, l’incontro con La Russa in Senato con Nathan in ansia per la cravatta. E ad aprile un’altra data cerchiata in rosso

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