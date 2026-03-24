Famiglia nel bosco la resa di Catherine | Non voglio più litigare con nessuno sto dicendo sì a tutte le richieste

Catherine Birmingham, mamma della famiglia nel bosco, ha dichiarato di voler evitare ulteriori litigi e di acconsentire a tutte le richieste. La sua frase è stata pronunciata durante un'intervista trasmessa da “Dentro la notizia” su Canale 5. La famiglia si trova in una situazione di tensione, con la donna che ha espresso la volontà di cessare i conflitti.

«Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste». Queste le parole di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, all’inviato di “Dentro la notizia” (Canale 5). La donna era con il marito Nathan Travellion, la sorella Rachael, la mamma Pauline e il figlio di Rachael. Sono stati intercettati in un autogrill sulla superstrada che da Vasto porta a Chieti. Il gruppo stava raggiungendo lo studio legale a Chieti. Domani alle 12,30 i due coniugi dovrebbero incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Palazzo Giustiniani, a Roma. Un colloquio privato, mentre i tre bambini rimangono ancora ospiti della casa famiglia a Vasto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Famiglia del bosco, Catherine: «Non voglio più litigare con nessuno: ho detto sì a tutto, adesso non vedo l’ora di poter riabbracciare i miei figli»Nel video si vede la famiglia durante un picnic, poco prima di un nuovo incontro con gli avvocati che seguono la vicenda giudiziaria. Famiglia nel bosco, mamma Catherine si arrende: “Non voglio più litigare, dico di sì a tutto”Dopo mesi di tensioni, mediazioni e trattative complesse, la storia della famiglia Birmingham-Trevallion sembra avviarsi verso una fase di... TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect Contenuti utili per approfondire Famiglia nel bosco la resa di Catherine... Temi più discussi: Cosa c’entra la vicenda della famiglia nel bosco con il Sì al referendum; Famiglia nel bosco, la comunità: Stop alle videochiamate tra i figli e Catherine. I bimbi si stanno adattando, ma lei non li tranquillizza; Famiglia nel bosco, mercoledì 25 l'incontro dei genitori con La Russa; Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. La difesa presenta il ricorso. Famiglia nel bosco, la svolta di Catherine sul trasferimento che cambia regole ed equilibri quotidianiFamiglia nel bosco, svolta nel caso: cosa cambia da aprile La vicenda della famiglia nel bosco, protagonista di mesi di polemiche tra istituzioni, mag ... assodigitale.it Famiglia nel bosco, bimbi fuori dalla struttura di Vasto dopo 120 giorni per una gita al mare coi genitoriGita al mare per la famiglia nel bosco dopo 4 mesi nella struttura di Vasto, in attesa dell'udienza fissata il 21 aprile per il ricongiungimento ... virgilio.it Cooper, maschietto di 2 mesi, futura taglia media, cerca una famiglia per sempre. Ritrovato abbandonato con i fratellini, è dolcissimo, giocherellone e pieno di energia. Un po' timido nell’approccio, non appena capisce di potersi fidare, si lascia andare a c - facebook.com facebook La famiglia di Luigi Tenco saluta con un messaggio sui social ricorda il rapporto con Gino Paoli x.com