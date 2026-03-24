Dopo circa quattro mesi trascorsi in una struttura di Vasto, una famiglia ha lasciato il centro per una gita al mare con i figli. La visita si è svolta in giornata e non ci sono state ulteriori restrizioni o provvedimenti nei loro confronti. La famiglia si trova ora in attesa di un’udienza relativa alla vicenda giudiziaria aperta nei loro confronti.

Per la prima volta dopo quattro mesi i bimbi della famiglia nel bosco hanno messo un piede fuori dalla casa-comunità in cui sono ospitati da fine novembre. I tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno trascorso una giornata in spiaggia approfittando dell’arrivo della primavera, per ritagliarsi il primo scampolo di normalità dall’inizio della vicenda che li ha travolti. La gita al mare I tre fratellini, la figlia di otto anni e due gemelli di sette, vivono dal 20 novembre nella casa famiglia di Vasto Genova Rulli, in seguito alla decisione del tribunale dei minori dell’Aquila di sospendere la responsabilità genitoriale. I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, bimbi fuori dalla struttura di Vasto dopo 120 giorni per una gita al mare coi genitori

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