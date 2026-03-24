Famiglia nel bosco bimbi fuori dalla struttura di Vasto dopo 120 giorni per una gita al mare coi genitori
Dopo circa quattro mesi trascorsi in una struttura di Vasto, una famiglia ha lasciato il centro per una gita al mare con i figli. La visita si è svolta in giornata e non ci sono state ulteriori restrizioni o provvedimenti nei loro confronti. La famiglia si trova ora in attesa di un’udienza relativa alla vicenda giudiziaria aperta nei loro confronti.
Per la prima volta dopo quattro mesi i bimbi della famiglia nel bosco hanno messo un piede fuori dalla casa-comunità in cui sono ospitati da fine novembre. I tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno trascorso una giornata in spiaggia approfittando dell’arrivo della primavera, per ritagliarsi il primo scampolo di normalità dall’inizio della vicenda che li ha travolti. La gita al mare I tre fratellini, la figlia di otto anni e due gemelli di sette, vivono dal 20 novembre nella casa famiglia di Vasto Genova Rulli, in seguito alla decisione del tribunale dei minori dell’Aquila di sospendere la responsabilità genitoriale. I... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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