Gli amici di Nathan e Catherine hanno scritto lettere per difendere la coppia dalle accuse legate al loro stile di vita e ai bambini. Le comunicazioni sono state presentate come prova nel procedimento legale in corso. Le lettere contengono riferimenti alla vita nel bosco e alle scelte familiari adottate dalla coppia. La vicenda riguarda le contestazioni relative alle modalità di vita della famiglia e alle presunte implicazioni sui minori.

Gli amici di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si schierano al fianco della famiglia nel bosco. Sono numerose le testimonianze di chi ha conosciuto e frequentato la coppia anglo-australiana arrivate da diverse parti d’Italia per sostenere il ricongiungimento con i tre figli. Le lettere degli amici Un fronte compatto di amici che ha mandato tanti messaggi di supporto ai coniugi Trevallion, smentendo quanto contestato dai servizi sociali ai genitori sullo stile di vita dei tre figli, dalle accuse sulla scolarizzazione a quelle sulla socialità. “Uno stile di vita salubre, in armonia con la natura. I bimbi sono tre esseri di luce, sensibili e coscienti del mondo che li circonda” si legge in una delle lettere riportate dalla trasmissione di canale 5, Dentro la notizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, amici difendono Nathan e Catherine dalle accuse: le lettere su bambini e stile di vita

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