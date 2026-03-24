Falsi messaggi sul Centro Vaccinale svuotano il credito telefonico

A Atripalda e in altre zone della Campania, si stanno moltiplicando messaggi SMS che indicano falsamente la presenza di un “Centro Vaccinale”. Questi messaggi truffaldini stanno causando lo svuotamento del credito telefonico tra i cittadini, generando preoccupazione tra la popolazione e attirando l’attenzione delle autorità. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e invitano a verificare sempre le comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Atripalda come in diverse altre località della Campania si sta diffondendo un nuovo tentativo di truffa tramite SMS, che sta mettendo in allarme cittadini e istituzioni. Il messaggio, apparentemente proveniente da un presunto “Centro Gestione Vaccinale”, invita a contattare il numero 89347788 per ricevere “importanti comunicazioni”.. Si tratta però di un raggiro ben orchestrato. Il numero indicato appartiene infatti a una numerazione a pagamento con prefisso 893, che comporta costi molto elevati per chi chiama. Una volta effettuata la chiamata, l’utente rischia addebiti consistenti senza ricevere alcuna reale informazione utile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falsi messaggi sul “Centro Vaccinale” svuotano il credito telefonico Articoli correlati SMS dall’ASL con numeri 899: la nuova truffa che svuota il credito telefonico in pochi minutiUn SMS che sembra provenire dall’ASL, un’urgenza sanitaria da risolvere, un numero da chiamare immediatamente. Oh gente occhio alla sòla del CAF: te svuotano ‘l credito in du’ minuti!Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.