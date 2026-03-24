Fai giornate primaverili da pienone | oltre 8mila presenze

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo enorme delle Giornate Fai di Primavera, quasi insperato, vista la bella stagione che ha caratterizzato il fine settimana. Ben 8.000 visitatori si sono recati, sabato e domenica scorsi, nei luoghi aperti dalla delegazione Fai di Reggio. Il record delle 5.500 presenze raggiunto con le Giornate d’Autunno è stato ampiamente superato, mettendo la delegazione Fai di Reggio ai primi posti a livello nazionale per le visite. In vetta alla classifica l’Opg (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) con 3.500 visitatori, segue l’Hotel Posta con 2.500 e terzo Palazzo Bentivoglio e Museo Ligabue con quasi 2000 visite. Ciò che ha attirato maggiormente è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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