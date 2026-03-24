Il pugno alzato a scandire i frammenti dell’ennesima vittoria, la nona in campionato. Parte il solito tormentone dalla curva: il coro uno-due-tre. Ovvero i punti che vanno in cassaforte a impreziosire una classifica che forse neppure il più inguaribile degli ottimisti di fede lariana avrebbe immaginato all’inizio della stagione. È successo anche sabato scorso dopo la “manita“ rifilata al Pisa, è quello il momento iconico di Cesc Fabregas e del suo Como: avviene già da alcune settimane quando a fine partita l’allenatore spagnolo va sotto la curva del Sinigaglia (o a pochi passi dal settore ospiti se si gioca in trasferta) a festeggiare i grandi successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fabregas contro tutti. Cesc, il rumore dei nemici. Vince tanto col suo Como e disturba i maestri italiani

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