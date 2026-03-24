Durante il fine settimana del Gran Premio del Giappone, terza gara del Campionato di Formula 1 2026, Pirelli ha introdotto le gomme C1 per questa gara. Gli pneumatici sono stati progettati per resistere alle alte temperature e alle condizioni di gara, ma si prevedono problemi di graining e degrado durante le sessioni. I team monitorano attentamente la tenuta delle gomme per adattare le strategie di gara.

Siamo pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La pista di Suzuka, una delle più belle e difficili dell’intero, sarà fondamentale per capire i valori delle varie vetture e, soprattutto, se le Mercedes saranno nuovamente imprendibili, con le Ferrari e tutte le altre di rincorsa. Il tracciato nipponico, inoltre, metterà alla frusta le gomme e Pirelli agirà di conseguenza. La Casa milanese, proprio per questo motivo, ha deciso di portare le tre mescole più dure della sua gamma, ovvero la C1 (Hard) che effettuerà il suo esordio stagionale, la C2 (Media) e la C3 (Soft). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Pirelli fa esordire la C1 in occasione del GP del Giappone: attenzione a graining e degrado

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