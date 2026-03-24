Export boom di Viterbo | la Tuscia vola all' estero più di tutto il Lazio
Balzo del 32,8% nel quarto trimestre del 2025. L'analisi del Cer sui dati Istat conferma il primato della provincia in una fase delicata per i mercati nazionali. Attilio Lupidi della Cna: "Ottimo segnale" Le esportazioni nella Tuscia chiudono l'anno con un risultato più che positivo. Nel quarto trimestre del 2025 il territorio ha registrato un incremento del 32,8%, una crescita importante che nel Lazio viene condivisa soltanto con la provincia di Rieti. I dati, certificati dal Cer su base Istat per la Camera di commercio di Roma, mostrano un quadro di forte ripresa per le imprese locali. “Un segnale positivo che arriva in un momento difficile”, il commento di Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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