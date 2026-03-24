Arrivata la proposta per la distribuzione dei dividendi dell’anno 2025 di Exor: ecco quanti soldi incasseranno Elkann e Agnelli. La Juve resta al centro degli equilibri finanziari della dinastia torinese, mentre la cassaforte di famiglia si appresta a raccogliere i frutti dell’esercizio 2025. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Consiglio di Amministrazione di Exor ha annunciato la distribuzione di dividendi pari a 0,49 euro per azione, per un ammontare complessivo di circa 100 milioni di euro.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La Giovanni Agnelli Bv incasserà una quota di circa 55,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Exor, arriva la proposta per la distribuzione dei dividendi per il 2025: ecco quanti soldi incasseranno Elkann e Agnelli

Articoli correlati

Leggi anche: Gedi (Exor) vende La Stampa al gruppo Sae: si chiude un secolo di era Agnelli, tutti i dettagli e il comunicato

Assegno unico gennaio 2026, quando arriva e quanti soldi sono: il calendario dei pagamenti e tutte le novità del nuovo annoCon l’arrivo del nuovo anno, per milioni di famiglie italiane torna un appuntamento fisso e fondamentale: quello con l’Assegno unico e universale per...

Tutti gli aggiornamenti su Exor arriva la proposta per la...

***Exor: in 2025 Nav -13% a 33,2 mld, proposta cedola di 0,49 euro per azione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che, tra le altre cose, controlla Stellantis, Ferrari e ... ilsole24ore.com

Exor scivola ad Amsterdam dopo i numeri del 2025, ma gli analisti guardano a M&A(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Exor in calo alla Borsa di Amsterdam dopo la diffusione dei conti del 2025 e l’annuncio della cessione alla greca Antenna di Gedi, inclusi il quotidiano la Repubblica, i br ... ilsole24ore.com