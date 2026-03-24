Ex poliambulatorio Gulliver ostaggio del degrado senzatetto e spaccio in via Emilio Po

Il comitato "Modena merita di più" scoperchia il caso degli stabili abbandonati, documentando un'occupazione abusiva che si consuma tra vecchie piscine riabilitative e container. Interrogazione in Comune Gli ex poliambulatori Gulliver ed i capannoni artigianali ad essi adiacenti, lungo via Emilio Po, sono da tempo ostaggio del degrado. Meta costante di bivacchi ed occupazione da parte di persone senza fissa dimora, gli edifici abbandonati da anni sono stati danneggiati e saccheggiati nel corso del tempo e rappresentano un'altra cicatrice nel quartiere, dove svariati edifici produttivi sono oggi vuoti e abbandonati. In più occasioni... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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