Ex Ministro Carrozza | La scuola non può rimanere come è stata disegnata nel passato pre-IA

Un intervento pubblico riporta al centro un nodo già emerso in diversi studi e analisi sul lavoro: l’impatto dell’intelligenza artificiale sui sistemi formativi. A Forlì, durante la presentazione del rapporto sull’economia 2025 della Camera di Commercio della Romagna, Maria Chiara Carrozza, docente di bioingegneria e già presidente del Cnr, ha indicato la necessità di una strategia che superi la gestione contingente dell’innovazione. Secondo quanto riportato dall’ANSA, Carrozza ha sottolineato come i territori debbano investire in competenze, ricerca e progettualità, individuando una propria vocazione nell’era della robotica e dell’IA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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