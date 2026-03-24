Ex corteggiatore è tornato a Uomini e Donne come cavaliere | chi è

In una recente puntata di Uomini e Donne, è tornato nel programma un ex corteggiatore del Trono Classico, ora presente nel parterre del Trono Over come cavaliere. Si tratta di un volto noto per gli spettatori storici della trasmissione, che ha fatto il suo ritorno dopo diversi anni di assenza. La sua presenza ha suscitato interesse tra i partecipanti e il pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del suo ritorno.

Uomini e Donne riporta in studio un volto che molti spettatori storici hanno riconosciuto subito. Nel parterre del Trono Over è infatti arrivato un ex corteggiatore del Trono Classico, che torna nel dating show dopo anni di assenza. La sua presenza ha riacceso ricordi legati al suo percorso passato, segnato da dinamiche forti e da una scelta che aveva fatto discutere. Malore e rissa sfiorata U&D: cosa è stato censurato Uomini e Donne news: un ritorno nel Trono Over. Nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne è comparso Marco Gaggini, oggi con un percorso completamente diverso rispetto al passato. Dopo anni lontano dalle telecamere, ha deciso di rimettersi in gioco nel programma, entrando tra i cavalieri e attirando subito l’attenzione di parte del pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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