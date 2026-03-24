Tarantini Time Quotidiano Portare l’Europa nei territori e rafforzare il dialogo con le comunità locali: è questo l’obiettivo di “Europe Direct on the road”, iniziativa promossa dal Centro Europe Direct Taranto insieme alla Provincia e alle amministrazioni comunali. Il progetto segna l’avvio del nuovo ciclo di attività con orizzonte 2030 e punta a coinvolgere in particolare le aree interne, favorendo una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dall’Unione Europea e una partecipazione più attiva dei cittadini. Il Centro Europe Direct Taranto, già protagonista di collaborazioni con scuole, enti locali e associazioni nel quinquennio 2021-2025, ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento da parte della Commissione europea fino al 2030. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Europe Direct on the road, al via il tour nella provincia di Taranto

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