Eurolega Monaco beffa Milano nel finale | play-in ora lontanissimi

Nella partita di Eurolega, la squadra di Milano ha subito un’altra sconfitta contro Monaco, che ha rimontato nel finale. La sconfitta rende più difficile la qualificazione al play-in, ora molto distante. La squadra di Milano ha perso anche questa partita, e il risultato pesa sul suo percorso nella competizione. La situazione sembra complicarsi ulteriormente.

Milano perde ancora in Eurolega e stavolta sa di ko decisivo per il destino dell’Emporio Armani: Monaco passa rimontando Il dato inizia a essere preoccupante, e forse ormai è troppo tardi per rimediare. Milano porta a casa un’altra sconfitta in Eurolega, stavolta per mano del Monaco. Il risultato è di 90-85, ma è bugiardo rispetto a quanto si è visto oggi in campo. In trasferta, i lombardi partono bene, riuscendo subito a raggiungere un consistente vantaggio di +9 nel primo quarto, che sale addirittura a +12 grazie a un ottimo impatto sulla gara di Shields. Poi c’è il rientro del Monaco che gioca con grande aggressività e si rifà subito sotto riportando il distacco a -6. 🔗 Leggi su Sportface.it

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