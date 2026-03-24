Eurolega Milano crolla nel quarto quarto contro il Monaco Play-in quasi irraggiungibili

L’EA7 Emporio Armani Milano ha subito una sconfitta nel quarto quarto contro il Monaco in una partita di Eurolega. La squadra ha perso terreno nel punteggio negli ultimi minuti e ora si trova in una posizione difficile per i play-in. La partita si è disputata nel Principato di Monaco e si è conclusa con un risultato che complica le speranze di qualificazione di Milano.

Montecarlo (Principato di Monaco), 24 marzo 2026 – L’ EA7 Emporio Armani Milano sogna a lungo il blitz alla Gaston Salle Medecin di Montecarlo ma alla fine è costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto del Monaco, il quale si impone per 90-85 e infligge un ko (il secondo di fila in Eurolega) che rischia di far tramontare definitivamente i sogni play-in dell’Olimpia. Fatale all’EA7 è stato l’ultimo quarto, nel quale – dopo aver toccato anche la doppia cifra di vantaggio – il Monaco ha accelerato piazzando un parziale decisivo di 27-12. A giocare un ruolo chiave nel successo della compagine monegasca – che era priva degli ex di serata Mike... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano crolla nel quarto quarto contro il Monaco. Play-in quasi irraggiungibili Articoli correlati Eurolega, Milano finisce la benzina nel quarto quarto e lo Zalgiris sbanca l'Allianz 86-82Milano, 22 gennaio 2026 – Lo Zalgiris Kaunas si conferma la “bestia nera” dell’EA7 Emporio Armani Milano e si prenda la quarta vittoria nelle ultime... LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 13-25, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo primo quarto per l’EA7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL PRIMO QUARTO! Un’ottima Olimpia in questi primi dieci minuti. Aggiornamenti e notizie su Eurolega Milano crolla nel quarto... Temi più discussi: L’Olimpia Milano frana contro il Fenerbahce e vede allontanarsi i play-in; Pallacanestro Serie A – L’Olimpia regola Sassari: vittoria per 99-87; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 90-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta che sa di condanna. Eurolega, Milano crolla nel quarto quarto contro il Monaco. Play-in quasi irraggiungibiliL'Olimpia controlla a lungo e arriva anche alla doppia cifra di vantaggio, ma nei 10' conclusivi incassa un 27-12 e viene sconfitta 90-85 dai monegaschi ... sport.quotidiano.net AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingForse non c'è, davvero, un'occasione migliore per l'Olimpia Milano (ore 19:00) per andare a giocarsi la trasferta dalle parti dell'AS Monaco. L'EA7 ... oasport.it EUROLEGA - La Virtus Bologna questa settimana giocherà solo il Round 34, ovvero il derby giovedì al Forum contro Milano, e recupererà il 33° round (contro il Paris) martedì 31 marzo al PalaDozza. Questo perché la Fiera è occupata dal Cosmoprof e all' - facebook.com facebook La classifica di Eurolega. @OlimpiaMI1936 vede allontanarsi i play-in, la @VirtusBo al 15° posto x.com